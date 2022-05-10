Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyinde sağanağın etkili olması bekleniyor.
İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu kesimlerindeise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Hava Durumu Sağanak Yağış
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