Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyinde sağanağın etkili olması bekleniyor.

İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu kesimlerindeise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.