Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Jandarma ekipleri, Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın kırsal kadrosu ile bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Mersin Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:47
- 10:53
- 10:38
- 10:38
- 10:29
Sıradaki Haber
İstanbul'da isale hattı patladı, yollar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz