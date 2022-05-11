Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
İstanbul'da isale hattı patladı, yollar göle döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Başakşehir'de İSKİ’ye ait isale hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı. 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.
Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yolun kenarında isale hattı patladı.
Patlamanın etkisiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan tazyikli su yola aktı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.
Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.
Etiketler: İSKİ İstanbul Su Kesintisi
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