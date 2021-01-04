Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 224 kişiye 548 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye 548 bin 682 lira ceza kesildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yeni yılda da koronavirüs tedbirlerine sımsıkı sarılalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" sözlerini kullandı.
Ustaoğlu, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye 548 bin 682 lira idari para cezası verildiği bilgisini de paylaştı.
Yeni yılda da #koronavirüs tedbirlerine sımsıkı sarılalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım...— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) January 4, 2021
31.12.2020
04.01.2021
arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye, toplam 548.682 TL. idarî para cezası verilmiştir.#KendiniKoruKentiniKurtar
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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