Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yeni yılda da koronavirüs tedbirlerine sımsıkı sarılalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" sözlerini kullandı.

Ustaoğlu, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye 548 bin 682 lira idari para cezası verildiği bilgisini de paylaştı.