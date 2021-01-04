Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Otomobil ile gelen üç hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı.

Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli 10 saniye içinde binlerce lira değerindeki iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı.

Polis hırsızları arıyor

Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Ustalar bile şaşkınlık içerisinde"

Galeri sahibi Eren Öztunç "Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk onlar bile şaşkınlık içerisindeler." dedi.