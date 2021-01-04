Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kısıtlamanın ardından yoğunluk oluştu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından araç ve insan yoğunluğu gözlendi.
Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibarıyla sona ermesinin ardından çalışanlar, iş yerlerine gitmek üzere yola çıktı.
Ankara, Altınyol ve Anadolu caddelerinde trafik oluştu.
Otobüs durakları ve metro istasyonlarında da yoğunluk gözlendi.
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