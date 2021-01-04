Kentte tedavi gören hasta sayısı bir dönem 1600’e kadar yükselmişti. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına büyük ölçüde uyulan kentte vaka sayısı 400’lere kadar düştü.

Kentte vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor. Bu da vakalardaki azalışları olumlu yönde etkiliyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvinlileri bir süre daha tedbirler konusunda hassas olmaya çağırdı.