Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin’de tedbirler işe yaradı, koronavirüs vakaları düştü
[Fotoğraf:AA]
Artvin’de koronavirüse (COVİD-19) karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyuldu. Tedbirlerde gösterilen dikkat vaka sayısına yansıdı.
Kentte tedavi gören hasta sayısı bir dönem 1600’e kadar yükselmişti. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına büyük ölçüde uyulan kentte vaka sayısı 400’lere kadar düştü.
Kentte vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor. Bu da vakalardaki azalışları olumlu yönde etkiliyor.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvinlileri bir süre daha tedbirler konusunda hassas olmaya çağırdı.
Geldiğimiz noktada aktif vaka sayısını bin altüyüzlerden dörtyüzlere düşürdük inşallah kısa sürede elbirliği ile sıfırları konuşacağımız günleri de göreceğiz.— Yılmaz Doruk (@YilmazDoruk29) January 3, 2021
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe Koronavirüs Maske
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