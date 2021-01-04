İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimde sigortası olmayan bir minibüs sürücüsüne ceza kesildi. Minibüsteki yolcular aşağıya indirilince vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

[Fotoğraf: DHA]

Fatih Vatan Caddesi girişinde de durdurulan araçlarda ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.

Araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verildi.