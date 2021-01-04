Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle toplu ulaşım araçları denetlendi. Duraklarda bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimde sigortası olmayan bir minibüs sürücüsüne ceza kesildi. Minibüsteki yolcular aşağıya indirilince vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.
[Fotoğraf: DHA]
Fatih Vatan Caddesi girişinde de durdurulan araçlarda ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.
Araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verildi.
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