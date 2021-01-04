Dün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde 11 yaşındaki Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı. Bu sırada cep telefonunu elinde tutan Elif Turan'a arkasından bir kişi yaklaştı.

Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı.

Kapkaççı kısa sürede yakalandı

Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

"Geldi, çelme taktı, koştu"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan küçük kız, "Ekmek almaya gidiyordum. Yüzü gözükmüyordu. Geldi, çelme taktı, koştu" dedi.

Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar sokak bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.