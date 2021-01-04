Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Cevdet Karabulut idaresindeki otomobil, kırsal Karagöz Mahallesi Kocadere mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:41
- 09:47
- 09:33
- 09:13
- 08:48
Sıradaki Haber
Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz