Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
80 saatlik kısıtlamanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: İHA-AA]
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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