Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Trabzon'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Hasan Baş'ın kullandığı hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan Hasan ve Cemal Baş ile İbrahim Mandıralı, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Hasan Baş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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