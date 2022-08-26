Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da drift yapan sürücü cezasız kalmadı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, otomobili ile drift yapan sürücü cezasız kalmadı. Ekipler tarafından tespit edilen sürücüye 9 bin 125 TL cezası kesilirken, ehliyetine de el koyuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sürmene'deki caddede otomobili ile drift yapan sürücüyü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti.
Ekipler, yakalanan sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'drift atmak’ suçlarından 9 bin 125 TL ceza kesti, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.
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