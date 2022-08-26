İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sürmene'deki caddede otomobili ile drift yapan sürücüyü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti.

Ekipler, yakalanan sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'drift atmak’ suçlarından 9 bin 125 TL ceza kesti, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.