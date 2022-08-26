Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir iş yerinin zemini çöktü
[Fotograf: İHA]
İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinin ikinci katının zemini çöktü. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler iş yerinde inceleme başlattı.
Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi Şeker Maslak Sokak'ta sanal market işi yapan bir iş yerinin ikinci katının zemini çöktü.
Çöken zeminin altında kalan 1 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik şeridiyle kapatılan iş yerinde incelemelere başlandı.
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