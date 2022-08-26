Özel şirkette dağıtım personeli ve şoför olarak çalışan bir kişi, 23 Ağustos Salı günü öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi'nde yol kenarına kullandığı kamyoneti park etti.

Daha sonra araçtan inen şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet yokuştan kaymaya başladı. Kamyonet, o sırada cep telefonuyla oyalanan şoföre çarptı.

Şoför, önce kamyoneti durdurmaya çalıştı, daha sonra kamyonetin açık olan camından içeri sarkarak, el frenini çekti.

Kayan kamyoneti şoförün durdurduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.