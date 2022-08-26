Meteoroloji tarafından yapılan sağanak uyarıları İzmir'de karşılık buldu. Saat 12.00'den sonra başlayan şiddetli yağış, Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yunusemre Deresi ve rögarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu.

[Fotoğraf: DHA]

Karabağlar ilçesinde yağmur suları Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi ana arterlerde trafik sıkışıklık yaşandı.

Polis ekipleri, sıkışan trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti.

[Fotoğraf: İHA]