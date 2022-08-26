Ambulansta görev yapan sağlık personeli gelen çağrılara en hızlı şekilde ulaşarak gerekli müdahalelere yerinde başlıyor ve hastanın en doğru şekilde nakli gerçekleştiriliyor.

Hasta ve yakınlarının talepleri ise kimi durumlarda hem zamanla yarışan sağlık çalışanlarının işini zorlaştırıyor hem de hastanın sağlığını tehdit ediyor.

112 ekiplerinin karşılaştığı hayati aksamaları, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sorduk.

[Fotoğraf: AA]

Hangi davranışlar süreci zorlaştırıyor?

Trafikte ambulansa yol verilmemesi ambulansların yaşadığı akla gelen ilk zorluklardan biri olabilir. Ancak acil sağlık hizmetinde görev yapan sağlık personelinin karşılaştığı tek zorluk bu değil. Zorluklar olay yerine ulaşıldığında da devam ediyor.

Hastaya mümkün olan en kısa zamanda ulaşılsa dahi, hasta ve yakınlarının “ambulans geç kaldı” söylemleri onlardan biri...

Ambulans ekibi hastaya müdahale edip stabilizasyonu sağlamaya çalışırken, hasta yakınlarının hemen hastaneye nakil için ısrar etmesi de sağlık personelini baskı altına alıyor.

İlk kontrol ve müdahalelerin ardından hastaneye götürülmek için hasta ambulansa alındığında, yakınlarının arka kabine binmeye çalışması, acil sağlık personelinin işini zorlaştırıyor.

Bu ve benzeri davranışlardan kaçınmak, hem o an müdahale edilen hasta hem de sağlık hizmetine ihtiyaç duyan diğer hastalar için hayati öneme sahip.

[Grafik: TRT Haber]

Acil müdahalenin adımları

Sabırsız davranışlardan kaçınmak için belki de prosedürü bilmek gerekiyor.

Çağrı sonrası acil müdahale için olay yerine gelen sağlık personeli tarafından öncelikle ‘Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Akış Şemaları’ uygulanıyor. Bu şemaya göre ilk olarak hastanın genel durumu değerlendiriliyor, hayati tehlike söz konusuysa hemen müdahale ediliyor.

Şemanın diğer adımlarında ise sırasıyla; bilinç düzeyi, havayolu açıklığı, solunum hızı ve kalitesi ile hastanın dolaşımı kontrol ediliyor. Aşamaların ardından uygun tedavi protokolü uygulanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Deniz, kara ve havadan aralıksız acil sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığına bağlı 112 acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti vermek için aralıksız çalışıyor. Bu hizmetin her şartta ve en hızlı şekilde hastaya ulaşabilmesi için envanterde 5 bin 313 acil ambulans, 3 uçak ve 12 helikopterle toplam 15 hava ambulansı, 6 deniz ambulansı ve her şartta hizmet verebilen 522 donanımlı ambulans bulunuyor.

Toplam 5 bin 856 ambulansta ise 41 bin 596 acil sağlık hizmet personeli görev yapıyor.

[Grafik: TRT Haber]

18 ayda yaklaşık 36 milyon çağrı

Acil sağlık hizmeti almak için 112’ye 2021 yılında yaklaşık 26 milyon, 2022’nin ilk yarısında ise 9 milyon 495 bin çağrı yapıldı.

Bu rakamlar gösteriyor ki herkesin en hızlı şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için sadece gerekli durumlarda 112’ye başvurulmalı ve aksamaya sebep olabilecek her davranıştan kaçınılmalı.

