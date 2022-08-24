Son günlerde pek çok kişi kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye gidiyor. Mide bağırsak enfeksiyonları çocuklar kadar yetişkinleri de etkiliyor...

Havaların sıcak olması ve gıdaların çabuk bozulması nedeni ile özellikle bugünlerde gastroenterit yani mide bağırsak enfeksiyonlarında bir artış yaşanıyor. Özellikle 5 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü kişiler için bu durum tehlikeli olabilir.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, “Havalar sıcak olduğu zaman besinler, çabuk bozulur. Uzun süre dışarıda bekletilen besinler bunlar içerisinde tavuk , krema, süt ürünleri uzun süre dışarıda kaldığı zaman bozulur. Sıcak havalarda sular çabuk enfekte olur” diye konuştu.

Dışarıdan yenilen meyve-sebzelere dikkat edilmeli

Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temiz suyla yıkanması önemli. Balcı, dışarıdan yemek yerken de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

“Dışarıdan yediğiniz gıdaları da nereden yediğiniz çok önemli. Hijyen çok önemli eğer hijyene uyulmayacak bir yerde yemek tüketilebiliyorsa o zaman hastalık riski daha yüksek oluyor.”

Pikniğe gidenlere uyarı

Balcı, “Pikniğe gittiğimiz zaman kaynak sularının çok temiz olduğunu düşünüyoruz. Bir enfeksiyon riski taşır, onun dışında ağır metaller bulundurabilir çünkü onların kontrolleri yapılmamıştır, sadece hastalık olarak değil aynı zamanda arsenik zehirlenmesi, cıva zehirlenmesi, kurşun zehirlenmesine maruz kalabiliriz” dedi.

Çocuk ve yaşlılarda uzun süren kusma ve ishal olduğunda acil servise başvurulması öneriliyor.

