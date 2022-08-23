Sağlık sektöründe önemli bir adıma imza atıldı. Avrupa'da ilk kez insansız hava aracıyla insan dokusu taşındı. Başarıyla sonuçlanan test uçuşunun adresi Belçika'nın Antwerp kenti.



Ameliyatla alınan bir insan dokusu, analiz edilmek üzere dronla laboratuvara nakledildi.

Özel bir yöntemle dondurulan doku örneği, 1,2 kilometre uzağa taşındı.Dron iki hastane arasındaki mesafeyi saatte 36 kilometre hızla uçarak 4 dakikada tamamladı.

Test aşaması sona erdiğinde dronların saatte 60 kilometre hızla uçması hedefleniyor.



Belçika'da 2024 yılına kadar dronların tıbbi kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.