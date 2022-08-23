Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li yetkililer, Rusya ile savaşın 6'ncı ayında yarın Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklanacağını duyurdu.

Yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu belirten yetkililer, şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yarın yapılacağını kaydetti.

Söz konusu paketin Ukrayna'nın bağımsızlık günü ve Rusya-Ukrayna savaşının 6'ncı ay dönümü olan 24 Ağustos'ta açıklanacak olması ise dikkati çekti.