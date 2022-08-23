Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak
[Fotograf: Reuters]
ABD yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklanacağını duyurdu.
Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li yetkililer, Rusya ile savaşın 6'ncı ayında yarın Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklanacağını duyurdu.
Yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu belirten yetkililer, şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yarın yapılacağını kaydetti.
Söz konusu paketin Ukrayna'nın bağımsızlık günü ve Rusya-Ukrayna savaşının 6'ncı ay dönümü olan 24 Ağustos'ta açıklanacak olması ise dikkati çekti.
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