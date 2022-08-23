Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü
[Fotograf: AP]
Avusturya Alplerinin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışırken düşen kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alplerin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.
Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.
Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.
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