Trabzon'da dalgaların fırtınayla yükselmesi sonucu 5 askeri personel yaralandı

Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu.
Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı.
Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Aynı yerde park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.
Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Öte yandan ilçede denize düşen balıkçı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.