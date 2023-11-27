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Türkiye
AA 27.11.2023 15:34

Kastamonu'nun 4 ilçesinde deniz taştı: Zarar giderilmeye çalışılıyor

Denizin taşması nedeniyle zarar gören, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kastamonu'nun 4 ilçesinde deniz taştı: Zarar giderilmeye çalışılıyor

İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı. Dalgaların getirdiği kum ve taşlar yolları kapattı, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Olumsuz hava koşullarından Çatalzeytin ilçesi de etkilendi.

İnebolu ilçesinde ise denizin taşarak iş yerlerine zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Denizler için fırtına uyarısı
Denizler için fırtına uyarısı

Çalışmaların aralıksız sürdüğü ilçelerde ekipler iş makineleriyle yolları temizliyor. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçelerde, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

"Sabah saatlerinde deniz durulmaya başladı"

İnebolu'da kaynak atölyesi bulunan Can Kömeçoğlu, gece saatlerinde büyük bir ses duyduklarını söyledi.

Kastamonu'nun 4 ilçesinde deniz taştı: Zarar giderilmeye çalışılıyor

Dalganın caddeyi aşarak iş yerlerine girdiğini anlatan Kömeçoğlu, "Deniz yola çıktı. Kaynak makinelerim, elektrikli aletlerim hasar gördü. Çok kötü bir durumda. Gece kimse uyumadı. Zemin katlarda duranlar üst katlara çıktı. Sabah saatlerinde deniz durulmaya başladı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı" dedi.

Serdar Taşçı ise mobilya depolarını su bastığını kaydederek, "Fırtınadan dolayı deniz kabardı. Deniz kapıları kırarak mağazamıza girdi. Depomuzda kanepe, koltuk, yataklarımız vardı. Yaklaşık 80 kanepemiz ile 20'ye yakın yatağımız ıslandı. Zararımız büyük" diye konuştu.

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