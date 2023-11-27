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Türkiye
AA 27.11.2023 15:03

İslahiye'de tamamlanan afet konutları teslime hazırlanıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı. Kısa sürede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemleri tamamlanan konutlar havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, `Türkiye Tek Yürek` kampanyası çerçevesinde İslahiye'de yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı. 

İslahiye'de tamamlanan afet konutları teslime hazırlanıyor

İlçede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

İslahiye'de tamamlanan afet konutları teslime hazırlanıyor

Görüntülerde, çalışmaları tamamlanan ve donanım ve eşyalarıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

İslahiye'de tamamlanan afet konutları teslime hazırlanıyor

Kent genelinde depremden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de 4 bin 531 konut yapılacak.

İslahiye'de tamamlanan afet konutları teslime hazırlanıyor

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AFAD Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gaziantep
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