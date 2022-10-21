Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da apartmanda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. 1'i itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi.
İlçenin Akyazı Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 11'inci kata da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evlerde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangına müdahale eden 1'i itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği 3 kişi, tedbir amacıyla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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