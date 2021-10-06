Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon’da 68 üniversite öğrencisinde zehirlenme şüphesi
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nden 68 öğrenci, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Trabzon’da KTÜ Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, iddiaya göre, kampüste dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla, bazıları da sağlık görevlilerince götürülerek, KTÜ TIP Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 68 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon
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