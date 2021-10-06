Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
El freni çekilmeyen otomobil 4 öğrenciye çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, önce bir araca ardından da okul kapısındaki öğrencilere çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Milli Egemenlik Ortaokulu'nun karşısındaki alana otomobilini park eden Ebubekir E., aracının el frenini çekmeyi unuttu.
[Fotoğraf: DHA]
Eğimli yolda geri geri gelen araç, önce M.G.'ye ait otomobile, sonra da kapıdaki öğrencilere çarptı. Okulun yanındaki merdiven korkuluklarına çarpıp duran otomobil, asılı kaldı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza haberini alan Kaymakam Abdulkadir Demir de Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek, doktorlardan öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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