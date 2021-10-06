Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 80 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 80 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 80 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina Adıyaman
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