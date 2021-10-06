Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siber dolandırıcılara geçit yok: 4 tutuklama
Antalya'da internet sitelerine satış ilanı vererek dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. 4 kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internette sahte ilanlarla vatandaşı dolandıranlara göz açtırmadı.
E-ticaret siteleri aracılığıyla, gerçekte olmayan elektronik eşyaları, sahte satış ilanını vererek 27 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adreslere yapılan eş zamanlı baskınla 4 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı
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