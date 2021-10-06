İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümüne ilişkin mesajı okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, anı defterini imzaladı.

[Fotoğraf: AA]

"Bedeli Sakarya'da, bedeli Dumlupınar'da ödenerek düşman işgalinden kurtarıldı"

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gözbebeğimiz, ziynetimiz ve servetimiz olarak nitelediği İstanbul'un, 16 Mart 1920'de işgal edildiğini söyledi.

İşgalin, milyonlarca vatan evladının boğazını düğümleyip yüreğini yaraladığını belirten Yerlikaya, “Bildiğiniz üzere şehrimiz 4 yıl, 10 ay, 23 gün süre işgal altında kaldı ve bu işgali sadece İstanbul değil, Anadolu'nun en ücra köyünün her hanesi, yüreklerinin ta derinliklerinde yaşadı. İstanbul işgal altındayken ay yıldız mağrur, vatan özgür olamazdı. Yahya Kemal'in "Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek, Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz bu lekeyi" dizelerinde ifade ettiği gibi İstanbul'umuz, bedeli Sakarya'da, bedeli Dumlupınar'da ödenerek düşman işgalinden kurtarıldı" diye konuştu.

"6 Ekim, bütün mazlum milletlerin zafer günüdür"

İstanbul'un işgali ve kurtuluşu arasında geçen süre, aynı zamanda Milli Mücadele tarihinin kendisi olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İşgalciler, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi geldikleri gibi, bir daha gelmemek üzere, al bayrağımıza selam durarak gittiler. Galip olarak geldiklerini sananlar, mağlup olarak döndüler İstanbul'dan. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 6 Ekim 1923 tarihi, sadece İstanbul'un, sadece Türkiye’nin değil...Toprakları işgale uğrayan bütün mazlum milletlerin dillerindeki zafer türküsüdür. Göğe açılan ellerin, gönülden edilen duaların kabul olduğu gündür. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, Şükrü Naili Paşa'yı aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükran duygularıyla yad ediyorum.​"

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasının, Türk Milletinin istiklali açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.

Atatürk ve mücadele arkadaşlarını şükranla yad eden İmamoğlu, bağımsızlık yolunda canlarını ortaya koyan şehit ve gazileri de rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Törene Vali Yerlikaya'nın özel davetlisi olarak 6 Ekim 1923'te İstanbul'a giren 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa'nın torunu Prof. Dr. Nilüfer Gökberk Tapan ve eşi Prof. Dr. Ahmet Mete Tapan da katıldı.

Törene, 1.Ordu Komutanı Kemal Yeni ile diğer yetkililer ve gaziler katıldı. Tören mehteran dinletisiyle sona ererken katılımcılar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören sonunda Vali Yerlikaya ve protokol üyeleri 29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemede bulundu.