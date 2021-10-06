Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da terör operasyonu: 13 gözaltı
6-8 Ekim terör olaylarının yıldönümü bahanesiyle PKK/KCK örgüt mensuplarının eylem yapacakları bilgisini değerlendiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimleri, Diyarbakır merkezde ve Silvan ilçesinde eş zamanlı operasyonda yaptı. 13 şüpheli yakalandı.
6-8 Ekim terör olaylarının yıldönümü bahanesiyle PKK/KCK örgüt mensuplarının eylem yapacakları bilgisini değerlendiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimleri, Diyarbakır merkezde ve Silvan ilçesinde eş zamanlı operasyonda yaptı.
13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında Dijital ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor ve gözaltı sayısının artması bekleniyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü Diyarbakır
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