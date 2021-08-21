Trabzon Havalimanı pistinin güneyinde 25 metrekarelik alanda meydana gelen ondülasyon nedeniyle 20 Ağustos Cuma saat 20.40 itibarıyla trafiğe ara verildi.

Havalimanı, uçuş emniyetinin titizlikle sağlandığı ve 3,5 saat gibi kısa süreli çalışmanın ardından saat 00.15'te trafiğe açıldı.

İlk 7 ayda 10 binden fazla uçak inip kalktı

Temmuz ayında günlük ortalama 96 iniş-kalkışın ve 12 bin 843 yolcu trafiğinin gerçekleştiği Trabzon Havalimanı'nda, iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 2 bin 313, dış hatlarda 668 olmak üzere toplamda 2 bin 981 oldu.

Söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 332 bin 553'ü, dış hat yolcu trafiği 65 bin 582'i buldu. Böylece temmuzda toplam 398 bin 135 yolcuya hizmet verildi.

Yılın 7 aylık döneminde ise havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 8 bin 954, dış hatlarda 1424 oldu. Böylece toplam 10 bin 378 uçak trafiği gerçekleşti.