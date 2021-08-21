Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki otomobil, İzmir - Çeşme Otoyolu Güzelbahçe çıkışında kamyonete çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 73 yaşındaki Z.G. hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü A.G. hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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