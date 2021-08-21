Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'de küçük balıkçı tekneleri ile avlanan sezonun ilk palamutları Sinop'ta satışa sunuldu. "Çingene palamudu" olarak adlandırılan balıkların tanesi 10 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Karadeniz'de büyük balıkçı tekneleri 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını yaparken, kıyı balıkçılarının serdiği ağlara takılan 200-220 gram dolayındaki küçük palamutlar ise yüzünü gösterdi.
Palamutların tanesi 10 lira
Mevsimin öncüleri sayılan ve "çingene palamudu" olarak adlandırılan küçük palamutlar, balıkçı tezgahlarında tanesi 10 liraya alıcı buluyor.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamutların bu dönemde avlanmasını palamut sezonunun bereketli geçeceğine yorumladıklarını, sezondan umutlu olduklarını belirtti.
Etiketler: Balıkçılık Sinop Karadeniz Bölgesi Palamut
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