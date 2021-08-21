Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/cbvLkzJ0Ej pic.twitter.com/qev2VFlRcj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2021

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın Heybeliada Kuleli Köşk mevkisinde çıktı.

3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmaları yapıldı.

3 dakikada ilk müdahale yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yangın 13.07'de başladı ve ilk müdahale 13.10'da yapıldı.

Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

İstanbul/ Adalar - #Heybeliada

Çıkış Saati: 13:07

İlk Müdahale: 13:10

İlk etapta sevk edilen ekipler:

1 Uçak

3 Helikopter

5 Arazöz

Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar. pic.twitter.com/K7jhXx4u8c — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 21, 2021

Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" sözlerine de yer verildi.

Yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alındı.