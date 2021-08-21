Muğla'da, Türkiye kıyılarında nadir görülen 'deri sırtlı deniz kaplumbağası' tatilcilerin kamerasına takıldı. 2 metrelik kaplumbağanın su üstünde ilerleyişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Türkiye'de bugüne kadar 10 deri sırtlı deniz kaplumbağasının görüldüğünü söyleyerek, "İçlerinden sadece biri canlıydı. Muğla bölgesinde ise ilk defa görüldü. Atlantik'ten Akdeniz'e yuva yapmak için değil, beslenmek için giriş yapıyorlar" dedi.

Haber: Cavit Akgün