Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüsü kenara çekti, yolda gördüğü yavru köpeği kurtardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Serkan Yaman yol ortasında kalan 2 yavru köpek gördü. Yaman, otobüsü durdurdu ardından yavru köpeği yol kenarına koyarak, hayatını kurtardı.
Kocaeli'de Plajyolu-Seka Kamp alanı arasında sefer yapan belediye otobüsü şoförü Serkan Yaman'ın yol ortasında koşan 2 yavru köpek dikkatini çekti.
Yavru köpeği yol kenarına bıraktı
Sukay Depolama mevkiinde hemen otobüsü güvenli bir şekilde yol kenarına park eden Yaman, otobüsten inerek yavru köpeklerden birini alıp kaldırım kenarına bırakıp ezilmekten kurtardı.
Diğer yavru köpek bu sırada yol kenarında bulunan güvenli bir yere koşarak çıktı.
Ardından otobüste bulunan yolcuları bilgilendiren sürücü Serkan Yaman daha sonra yoluna devam etti.
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