Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 35, Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ardahan ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 derece olacak.
Etiketler: Ağrı Ardahan Erzurum Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Iğdır Kars Meteoroloji Sağanak Yağış
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