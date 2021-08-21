İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine arama yaptığı 4 katlı binanın 3 ve 4'üncü katlarında 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.