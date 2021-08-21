Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tomruk yüklü seyir halindeki tır yandı
Erzincan'da hareket halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gürcistan uyruklu Imeda Khozrevanıdze'nin kullandığı tomruk yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolu Tüneller mevkiinde aniden alev aldı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Khozrevanıdze, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
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