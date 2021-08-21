Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 02:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik kazası: 5 yaralı
İstanbul Bayrampaşa’da otomobilin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait peyzaj sulayan araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
O-3 kara yolu Sağmalcılar mevkii Edirne istikametine giden Emirhan Gül’ün kullandığı otomobil, sol şeritte refüjdeki peyzaj sulaması yapan İBB'ye ait araca arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin içindeki 3 kişi ile sulama aracında bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
Son Haberler
- 02:51
- 01:57
- 01:46
- 01:14
- 00:27
Sıradaki Haber
Ankara ve Bolu'daki iki doğal sit alanı hassas alan ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz