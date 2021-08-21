Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama kanalında düşen köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında düşen köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Yukarıbostancılar Mahallesi'nin yakınlarından geçen sulama kanalında köpek gören vatandaşlar duruma itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kanaldan çıkamayan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Korktuğu için sürekli yüzerek kurtarma ekibinden uzaklaşmaya çalışan köpek, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından kanaldan çıkarıldı.
Sağlığının iyi olduğu belirlenen köpek ekipler tarafından doğal ortamına geri bırakıldı.
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