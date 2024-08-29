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Türkiye
İHA 29.08.2024 13:17

Torununun adını verdiği keçiyi yanından ayırmıyor

Kütahya'da Ramazan Olur, 4 aylık keçi yavrusunu nereye giderse yanında götürüyor. Keçiye torununun adını veren Olur çarşıya keçisiyle gidiyor.

Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Ramazan Olur, keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor.

Torununun adını verdiği keçiyi yanından ayırmıyor

4 ay önce dünyaya gelen keçiye Almanya'daki torunu Sude'nin adını verdiğini belirten Ramazan Olur, `Herkes evinde kedi köpek beslerken, ben keçi besliyorum. Birbirimize çok alıştık. Ben Sude'yi bir evladım gibi görüyorum. Çarşıya pazara gittiğimde yanımda Sude'yi de götürüyorum. Herkes bu durumu tebessüm ile karşılıyor. Keçi Sude ile aramızda güzel bir bağ oluştu, çocuk gibi beni arıyor, nereye gidersem peşimden geliyor. Sude'ye sokakta ilgi alaka da çok fazla" dedi.

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