İzmir ve Bornova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka Mahallesi'nde bulunan bir dernek ile Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 108 kişiye 196 bin 452 lira ceza kesildi.

Kahvehane sahibi İ.A. ve dernek başkanı A.K. kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alındı.