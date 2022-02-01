Geçen yıl meteorolojik kuraklığın yaşandığı Konya Ovası, Aralık ayının ortasından itibaren etkisini artıran kar yağışıyla kuraklık stresinden uzaklaştı.

Bölgeye düşen yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 60 arttı. Bölgenin yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının yüzde 6 üzerine çıktı.

Yağışların, yaz aylarında dip seviyeleri gören su kaynaklarına çare olacağı ve tarımsal üretime olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

Yağışlar su kaynaklarını besleyecek

Devlet Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, yağışların gölleri ve yer altı kaynaklarını besleyeceğini belirtti:

"Dağlarda beslenim alanında, direnaj havzası dediğimiz alanda kar yükü çok fazla. Biz bunları süreçle eriyerekten akışa geçerekten barajlarımızı beslemesini, göllerimizi beslemesini göletlerimizi beslemesini bekliyoruz."