İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde kazı çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar yapılan kazılarda kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda bölgede üst üste kurulu 9 köy bulundu.

Kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı.

İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği kazılardan anlaşıldı.

Yeşilova Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık heykel bulundu.

“Göğe, yıldızlara bakan kadın”

Baş ve ayak kısmı kırık, “kolları göğüslerini tutar ve göğe bakar” şekilde tasvir edilen heykelle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, normal boyutu 14 santimetre olan Kalkolitik döneme ait bir tanrıça heykeli olduğu söyledi.

Derin, “Göğe, yıldızlara bakan kadın” olarak adlandırılan heykelin Yeşilova'da bulunmuş olmasının önemli olduğunu anlattı:

“Çünkü bunların tüm örnekleri İngiltere, ABD ve Almanya'daki özel koleksiyonlarda, yüksek paralara satılıyor. Bu heykelcik, özel koleksiyonlardaki eserlerin Türkiye'den gitmiş olduğunu büyük ölçüde kanıtlıyor. Yurt dışında özel koleksiyonlarda bulunan Batı Anadolu'ya ait özel eserleri, belki bu heykeller sayesinde ileriki yıllarda geri alma olanağını bulmuş oluruz.”

“Bizi heyecanlandıran bir eser oldu”

Heykelin bu yılın son buluntusu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Derin, “Tanrıça heykeli bizi heyecanlandıran bir eser oldu. Katolik dönemde yapılan 6 bin öncesine ait bir heykel. “Göğe, yıldızlara bakan kadın” olarak adlandırılan ana tanrıça “Kilya” denilen heykel türüne giriyor. Bu tür heykelciklerin kafa yapıları, genelde kırık olarak ele geçiriliyor. Çünkü çok ince bir kafa yapısı var. Göğe doğru bakan, patlak gözleriyle simgelenen bir türdür” dedi.

Derin, bulunan heykelin kadını simgeleyen, o dönemin dinsel inançlarını ve mermerle bağlantısını ortaya koyan bir değer olduğuna da değindi.

Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle sürüyor.