Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da 536 yerleşim biriminin yolu kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzurum, Iğdır, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'deki 536 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 84 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 328 kilometreyi bulan kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Iğdır'da 21, Ağrı'da 33, Erzincan'da 126 ve Tunceli'de de 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sıradaki Haber
Konya Ovası yüzde 60 daha fazla yağış aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz