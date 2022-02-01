Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 84 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 328 kilometreyi bulan kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da 21, Ağrı'da 33, Erzincan'da 126 ve Tunceli'de de 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.