TOKİ, Türkiye'deki konut ihtiyacına çözüm üretmek, vatandaşların az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkanlarıyla kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamak için yurt içinde, yardım amacıyla da yurt dışında birçok çalışma gerçekleştiriyor.

"Acil Eylem Planı" çerçevesindeki "Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği" ile 2002'den itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız veren kurum, bugüne kadar doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla birçok proje geliştirerek, çok sayıda ev, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yaptı.

Bu kapsamda, son 18 yılda 868 bin 838 konut rakamına ulaşıldı. Böylece yaklaşık 3,5 milyon vatandaş, TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelikli konutlarda oturuyor.

TOKİ ayrıca 23 bin 916 derslikli bin 86 okul, 19 üniversite binası, 993 spor salonu, 71 bin 873 öğrenci kapasiteli 189 yurt, 266 hastane, 96 sağlık ocağı, bin 26 ticari iş yeri, 42 kütüphane, 741 cami, 228 kamu hizmet binası, 19 stadyum ve diğerleri olmak üzere toplam 14 bin 972 sosyal donatıyı ülkeye kazandırdı.

Yurt dışındaki çalışmalar

Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali'de meydana gelen afetlerin ardından TOKİ tarafından bölgelerde yardım amaçlı konut, eğitim ve sağlık tesisleri üretildi.

Güney Asya'da meydana gelen deprem ve tsunamide evlerini kaybedenler için Endonezya'nın Banda Aceh bölgesinde bin 50 konut üreten kurum, aynı felakette zarar gören Sri Lanka'daki 500 konutu da tamamladı.

Pakistan'ın kuzey doğusunda 2005'te meydana gelen deprem sonrası Jammu ve Keşmir eyaletinde Muzafferabad Bölge Hükümet Yönetimi Kompleksi Projesi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 2 ilkokul, 2 yurt, 197 konut, 12 yönetim binası, cami, kolej binası, konferans, sergi salonu, alışveriş merkezi, misafirhane ve spor salonu yapıldı.

Pakistan'da 2010'daki sel felaketinin ardından 4 bin 620 konut ve 37 sosyal donatı, 2011'in ilk yarısında ihaleleri tamamlanarak Ekim 2013'te afetzedelere teslim edildi.

Somali'de ise konutların yanında, 200 yataklı hastane, 40 derslikli hemşire meslek yüksekokulu, kapalı ve açık alanda 2 bin kişilik ibadethanenin yapımı tamamlandı.

50 ve 100 bin yeni sosyal konut kampanyaları hayata geçirildi

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda iki ayrı sosyal konut kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda, 67 ilde 140 projede 50 bin yeni sosyal konut yapımı için 5 Mart 2019'da İstanbul'da düzenlenen "50 Bin Yeni Sosyal Konut" projesinin tanıtım töreninde talep toplanmaya başlandı. Projeye 638 bin başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri yapacağız." hedefi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle 12 Aralık 2019'da "100 Bin Yeni Sosyal Konut" kampanyası başlatıldı.

TOKİ tarihinde bir ilk olan, yatay mimari esaslı 100 bin sosyal konutu kapsayan kampanyaya 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020'de 1 milyon 200 bin başvuru yapıldı.

Konutlar, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, mahalle kültürünün yaşatılacağı, vatandaşların tabiatla buluşacağı, aile ve komşuluk ilişkilerinin canlı tutulacağı yatay mimari anlayışıyla üretiliyor.

TOKİ tarafından konut ihtiyacını karşılamanın yanında cami, okul, dükkan ve sosyal donatıların olduğu yeni yerleşim alanları da oluşturuluyor.

Türkiye geneline 129 millet bahçesi

TOKİ, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda her ile en az bir millet bahçesi yapılması görevini yürütüyor.

Bu kapsamda, 129 projeden Batman, Bursa Eski Stat, Diyarbakır Sur İçkale, Diyarbakır Dicle Vadisi, Elazığ, Kayaşehir 1. Etap, İstanbul Pendik, Sakarya, Samsun ve Sivas millet bahçelerinin inşaatı tamamlanarak açılışı yapıldı.

Millet bahçelerinden 14'ünün yapımı devam ederken, 13'ü ihalede, 5'i ihaleye hazır, 87'si de proje aşamasında bulunuyor.

"Daha çok yeşil" anlayışıyla inşa edilmeye başlanan millet bahçeleriyle, şehirlere yeni bir değer katılması ve gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlaması hedefleniyor.

Millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, amfi, spor, oyun, otopark ve bitkisel peyzaj alanları ile millet kıraathaneleri bulunuyor.

Millet kıraathanelerinde 24 saat özellikle gençlerin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internet ve ikramlardan ücretsiz yararlanabileceği, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebileceği ortamlar sunuluyor.