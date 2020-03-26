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Yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi
Yozgat'ta 70 yaşındaki Mevlüt Başer, alışveriş ihtiyacı olduğu bahanesiyle yardım istediği zabıta ekiplerine börek ikramında bulundu.
Yozgat Karatepe Mahallesi'ndeki evinden Yozgat Belediyesi çağrı merkezini arayan Başer, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını ve alışveriş yapması gerektiğini söyledi.
Çağrı merkezinden yönlendirilen zabıta ekipleri Başer'in evine gitti. Zabıta ekiplerini kapıda karşılayan Başer, ekiplerin zor günlerde özveriyle çalıştıklarını belirtti.
Alışveriş ihtiyacının olmadığını ve sürpriz yapmak istediğini söyleyen Başer, ekibe eşinin yaptığı böreği ikram etti.
Zabıta ekipleri de Başer'e kolonya, sabun ve dezenfektan hediye ederek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edip dua istedi.
Etiketler: zabıta ekipleri yaşlı vatandaş mevlüt başer börek sürpriziSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:38
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