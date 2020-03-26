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Fazla yolcu alan otobüs sürücüsüne ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, bir yolcu otobüsü şoförüne, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesine uymadığı gerekçesiyle 392 lira para cezası kesildi.
İstanbul'dan Gaziantep'e giden Ahmet Çetin idaresindeki yolcu otobüsü, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezi girişinde durduruldu.
Otobüste bulunan 29 yolcudan 5'i, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeye uyulmadığı gerekçesiyle indirildi.
Sürücüye 392 lira para cezası kesilirken, 5 yolcu başka bir otobüse yönlendirildi.
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